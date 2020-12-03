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Власти готовы поправить законы, чтобы ограничить нежелательную информацию в соцсетях и СМИ

03.12.2020 15:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: Яндекс.Новости

Об этом 3 декабря заявил замглавы Администрации Андрей Кунцевич на круглом столе парламенте.

Главной задачей государства Кунцевич назвал обеспечение информационной безопасности, так как "основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле". Чиновник отметил, что  2020 год стал особенно напряженным для белорусского инфополя.

Решением проблемы Кунцевич считает развитие национальных СМИ и корректировка нормативно-правовой базы.

"В погоне за сенсациями отдельные СМИ <…> недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - цитирует Кунцевича Белта.

Замглавы администрации президента Беларуси отметил, что также необходимы новые решения, которые позволили бы регламентировать работу с информацией, распространяемой через соцсети и мессенджеры. "С моей точки зрения, нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации. Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", - сказал Кунцевич.

Он добавил, что в случае угрозы информационной безопасности страны все без исключения государственные органы обязаны принимать меры по ее защите. "К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую министерству информации приходилось сражаться в одиночку", - пояснил он.

Напомним, что сегодня Экономический суд удовлетворил иск Министерства информации и лишил портал Tut.by статуса СМИ.

 
 
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Об этом 3 декабря заявил замглавы Администрации Андрей Кунцевич на круглом столе парламенте.
 
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