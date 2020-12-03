Надо ли Беларусь отключить от системы SWIFT? Тихановская хочет, чтобы белорусы ответили на этот вопрос

Команда экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской инициирует исследование народного мнения по отключению финансовой системы Беларуси от SWIFT для давления на режим Лукашенко.





Как сообщается, такой шаг со стороны международного сообщества является «одним из самых мощных», но «редко применяемых видов санкций».

Напомним, SWIFT — это технология, позволяющая выполнять межбанковские платежи в международных валютах, а также совершать транзакции в платежных системах Visa и MasterCard.

«Такие серьезные санкции не могут быть введены без запроса на них со стороны народа Беларуси. Поэтому эксперты собрали в одном месте разъяснение всех плюсов и минусов отключения Беларуси от SWIFT, а платформа «Голос» сегодня запускает опрос о том, одобряете ли вы отключение SWIFT ради скорейшего ухода Лукашенко и восстановления законности в Беларуси», — отмечает команда.

Опрос начнется сегодня во второй половине дня и будет активен до 6 декабря. Офис Тихановской рекомендует заранее поставить чат-бота, чтобы поучаствовать в опросе.