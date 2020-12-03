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Какими будут цены новогодних елок?
Источник материала: Myfin
Средняя стоимость на елочных базарах и складах лесхозов составит:
Если покупать ели непосредственно в лесничествах, это будет, как обычно, дешевле:
Цены на деревья в кадках пока формируются, сообщили в Минлесхозе. Кадки будут продавать в населенных пунктах с численностью более 30 тыс. человек.
Что в итоге?
В Минлесхозе отметили, что указанные цены действуют только в точках, относящихся к их ведомству — они есть в каждом городе и районе. А индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение.
Как сообщалось ранее, елочные базары в Беларуси открываются в 20-х числах декабря. В Минске такие базары будут работать 21-31 декабря.
Продажа искусственных елей уже идет, цены стартуют в среднем от 6,7 рубля (отечественные ели высотой до 1 метра) и достигают 118-802 рублей (белорусского производства высотой до 3 метров).
Источник: Myfin.by
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В Министерстве лесного хозяйства сообщили о ценах на живые новогодние ели в этом году. О стоимости сказано в сообщении на Telegram-канал Минлесхоза.
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