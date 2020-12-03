Какими будут цены новогодних елок?

Источник материала: Myfin

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Средняя стоимость на елочных базарах и складах лесхозов составит:

на деревья высотой до 1 метра - 10 рублей ,

, от 1-го до 2 метров - 12 рублей ,

, от 2-х до 3 метров - 17 рублей.

Если покупать ели непосредственно в лесничествах, это будет, как обычно, дешевле:

7 рублей за деревья до 1 метра,

за деревья до 1 метра, 9 и 13 рублей за ели 1-2 метра и 2-3 метра соответственно.

Цены на деревья в кадках пока формируются, сообщили в Минлесхозе. Кадки будут продавать в населенных пунктах с численностью более 30 тыс. человек.

Что в итоге?

В Минлесхозе отметили, что указанные цены действуют только в точках, относящихся к их ведомству — они есть в каждом городе и районе. А индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение.

Как сообщалось ранее, елочные базары в Беларуси открываются в 20-х числах декабря. В Минске такие базары будут работать 21-31 декабря.

Продажа искусственных елей уже идет, цены стартуют в среднем от 6,7 рубля (отечественные ели высотой до 1 метра) и достигают 118-802 рублей (белорусского производства высотой до 3 метров).