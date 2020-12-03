В ГАИ Минска объяснили установку камеры скорости на втором кольце: 118 фактов превышения скорости менее чем за сутки

Источник материала: Onliner

Недавно мы сообщали о том, где в столице в декабре будут работать мобильные датчики контроля скорости. Одна из относительно новых точек — Орловская, 80, разрешенная скорость там — 60 км/ч. Датчик некоторое время работал в тестовом режиме, а теперь запускается по-настоящему. Сегодня в ГАИ Минска пояснили, почему для камеры была выбрана эта точка.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что были проанализированы сведения, предоставленные из ГП «Столичный транспорт и связь», на основании данных системы АСДУ-МТ, позволяющей контролировать соблюдение скоростного режима транспортными средствами. И вот что выяснилось.

1 ноября. С 6:00 до 23:00 на улице Орловской, на участке от проспекта Победителей до улицы Нововиленской было зафиксировано 118 случаев превышения скоростного режима от 70 км/ч до 100 км/ч.

превышения скоростного режима от 70 км/ч до 100 км/ч. 2 ноября. Тот же участок улицы Орловской, тот же период времени — 126 случаев превышения скорости.

С учетом этих сведений, а также в рамках принятия мер по предупреждению ДТП по причине превышения водителями скоростных режимов движения было согласовано место эксплуатации мобильного датчика контроля скоростного режима.

Этот датчик будет работать на улице Орловской по следующему графику:

Дата Время Контролируемое направление Скоростные ограничения,

км/ч 1 декабря 11:00—12:00 Улица Орловская, 80 60 2—10 декабря 7:00—20:00 Улица Орловская, 80 60 11—20 декабря 7:00—12:00 16:00—20:00 Улица Орловская, 80 60 21—30 декабря 20:00—2:00 Улица Орловская, 80 60 2 декабря 20:00—21:00 Улица Орловская, 80 60 11 декабря 15:00—16:00 Улица Орловская, 80 60 21 декабря 19:00—20:00 Улица Орловская, 80 60

— В настоящее время датчик работает в штатном режиме. Не превышайте скоростной режим и помните об административной ответственности, — предостерегли в ГАИ.

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (54 рубля) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (108 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (162 рубля)