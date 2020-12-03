ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГАИ Минска объяснили установку камеры скорости на втором кольце: 118 фактов превышения скорости менее чем за сутки

03.12.2020 16:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Недавно мы сообщали о том, где в столице в декабре будут работать мобильные датчики контроля скорости. Одна из относительно новых точек — Орловская, 80, разрешенная скорость там — 60 км/ч. Датчик некоторое время работал в тестовом режиме, а теперь запускается по-настоящему. Сегодня в ГАИ Минска пояснили, почему для камеры была выбрана эта точка.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что были проанализированы сведения, предоставленные из ГП «Столичный транспорт и связь», на основании данных системы АСДУ-МТ, позволяющей контролировать соблюдение скоростного режима транспортными средствами. И вот что выяснилось.

  • 1 ноября. С 6:00 до 23:00 на улице Орловской, на участке от проспекта Победителей до улицы Нововиленской было зафиксировано 118 случаев превышения скоростного режима от 70 км/ч до 100 км/ч.
  • 2 ноября. Тот же участок улицы Орловской, тот же период времени — 126 случаев превышения скорости.

С учетом этих сведений, а также в рамках принятия мер по предупреждению ДТП по причине превышения водителями скоростных режимов движения было согласовано место эксплуатации мобильного датчика контроля скоростного режима.

Этот датчик будет работать на улице Орловской по следующему графику:

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения,
км/ч

1 декабря

11:00—12:00
  • Улица Орловская, 80

60

2—10 декабря

7:00—20:00
  • Улица Орловская, 80

60

11—20 декабря

7:00—12:00

16:00—20:00
  • Улица Орловская, 80

60

21—30 декабря

20:00—2:00
  • Улица Орловская, 80

60

2 декабря

20:00—21:00
  • Улица Орловская, 80

60

11 декабря

15:00—16:00
  • Улица Орловская, 80

60

21 декабря

19:00—20:00
  • Улица Орловская, 80

60

— В настоящее время датчик работает в штатном режиме. Не превышайте скоростной режим и помните об административной ответственности, — предостерегли в ГАИ.

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф
 от 10 до 20 км/ч  ч. 5 ст. 18.13  0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек)
 от 20 до 30 км/ч  ч. 6 ст. 18.13  2 базовые величины (54 рубля)
 от 30 до 40 км/ч  ч. 7 ст. 18.13  4 базовые величины (108 рублей)
 свыше 40 км/ч  ч. 8 ст. 18.13  6 базовых величин (162 рубля)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно мы сообщали о том, где в столице в декабре будут работать мобильные датчики контроля скорости. Одна из относительно новых точек — Орловская, 80, разрешенная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пра мэдыкаў, пратэсты, «закон 328». Што паглядзець на фэсьце беларускага дакумэнтальнага кіно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика