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Женщина пыталась спрятать от таможенников 33,5 тысячи евро в фольге и пищевой пленке

03.12.2020 16:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проверялся багаж и ручная кладь пассажирки рейса Париж — Минск. При прохождении границы 34-летняя белоруска выбрала зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и денежных средств, которые подлежат декларированию. «Таможенники обратили внимание на тревожность гражданки при  стандартном опросе о наличии подлежащих декларированию товаров. После чего ей было предложено проследовать по красному коридору»,сообщают таможенники.

Во время таможенного досмотра в багаже и ручной клади женщины обнаружено 12 обернутых фольгой и пищевой пленкой свертков с валютой, преимущественно в купюрах по 50 евро. Общая сумма составила 33,5 тысячи евро. Это в 4 раза превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.

Женщина пыталась спрятать от таможенников 33,5 тысячи евро в фольге и пищевой пленке
Женщина пыталась спрятать от таможенников 33,5 тысячи евро в фольге и пищевой пленке
Женщина пыталась спрятать от таможенников 33,5 тысячи евро в фольге и пищевой пленке

По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка в рамках статьи 173 УПК РБ.

— ГТК напоминает, что в соответствии с таможенными правилами ЕАЭС перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте подлежат письменному декларированию. При этом в декларации указываются сведения об источнике происхождения наличных денежных средств, а также целях их перемещения, — говорится в сообщении ведомства. — В случае если перемещаемая сумма превышает 100 тысяч долларов США в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения таких денежных средств.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверялся багаж и ручная кладь пассажирки рейса Париж — Минск. При прохождении границы 34-летняя белоруска выбрала зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии...
 
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