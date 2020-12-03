Тихановская сделала громкое заявление, маршу инвалидов не дали собраться. Хроника четверга

Источник материала: Onliner

Очередной день с обилием новостей. Все началось с бэкстейджа выхода вооруженного Лукашенко к силовикам. После себя обозначила Светлана Тихановская, которая выпустила видеообращение. В тексте говорится о готовности возглавить страну в переходный период. Помимо этого, стало известно о двух годах «химии», которую гомельчанин получил за замену госфлага на БЧБ, и лишении Tut.by статуса СМИ.

Тихановская сделала громкое заявление

Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. «Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога», — так начинается ее обращение.

— Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам — и каждый из них работает в интересах белорусов.

Ниже полное видео заявления Тихановской.

Маршу инвалидов не удалось собраться

Минский четверг — время людей с инвалидностью тела, которые продолжают выражать свое несогласие с действующей властью. Собрания ламповые. Сегодняшняя акция, как и предыдущие, не отличалась массовостью. Стартовой точкой стал столичный часовой завод «Луч». Тут в районе двух часов дня наблюдались представители ГАИ и характерные бусы. Группа протестующих же обозначила себя возле кафе «Ангелы».

Представители ГАИ расположились на съезде с проспекта Независимости к бульвару Толбухина. Здесь же находились характерные бусы. Их дублировало такое же сочетание по другую сторону здешнего сквера. Следующий перекресток (Толбухина — Кнорина) тоже не остался без внимания силовиков.









Несколько человек (среди них и колясочник) подошли к зданию часового завода и чуть позже обосновались возле кафе «Ангелы». Уже к 14:20 бóльшая часть бусов снялась с позиций. Представителей ГАИ тоже стало меньше. Протестующие перестали попадать в зону видимости. Позже появилась информация о задержаниях, которая пока не нашла официального подтверждения.

— На данный момент никаких задержаний нет, — сообщил нам ближе к 15:00 официальный представитель ГУВД Роман Лашкевич.

Tut.by лишили статуса СМИ

Сегодня Экономический суд Минска вынес решение по иску Мининформа против Tut.by. Напомним, Мининформ считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. Tut.by указывает, что лишение статуса СМИ ограничит право граждан на доступ к достоверной информации.

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