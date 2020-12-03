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Тихановская сделала громкое заявление, маршу инвалидов не дали собраться. Хроника четверга

03.12.2020 16:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередной день с обилием новостей. Все началось с бэкстейджа выхода вооруженного Лукашенко к силовикам. После себя обозначила Светлана Тихановская, которая выпустила видеообращение. В тексте говорится о готовности возглавить страну в переходный период. Помимо этого, стало известно о двух годах «химии», которую гомельчанин получил за замену госфлага на БЧБ, и лишении Tut.by статуса СМИ.

Тихановская сделала громкое заявление

Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. «Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога», — так начинается ее обращение.

— Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам — и каждый из них работает в интересах белорусов.

Ниже полное видео заявления Тихановской.

Маршу инвалидов не удалось собраться

Минский четверг — время людей с инвалидностью тела, которые продолжают выражать свое несогласие с действующей властью. Собрания ламповые. Сегодняшняя акция, как и предыдущие, не отличалась массовостью. Стартовой точкой стал столичный часовой завод «Луч». Тут в районе двух часов дня наблюдались представители ГАИ и характерные бусы. Группа протестующих же обозначила себя возле кафе «Ангелы».

Представители ГАИ расположились на съезде с проспекта Независимости к бульвару Толбухина. Здесь же находились характерные бусы. Их дублировало такое же сочетание по другую сторону здешнего сквера. Следующий перекресток (Толбухина — Кнорина) тоже не остался без внимания силовиков.

Тихановская сделала громкое заявление, маршу инвалидов не дали собраться. Хроника четверга
Тихановская сделала громкое заявление, маршу инвалидов не дали собраться. Хроника четверга

Несколько человек (среди них и колясочник) подошли к зданию часового завода и чуть позже обосновались возле кафе «Ангелы». Уже к 14:20 бóльшая часть бусов снялась с позиций. Представителей ГАИ тоже стало меньше. Протестующие перестали попадать в зону видимости. Позже появилась информация о задержаниях, которая пока не нашла официального подтверждения.

— На данный момент никаких задержаний нет, — сообщил нам ближе к 15:00 официальный представитель ГУВД Роман Лашкевич.

Tut.by лишили статуса СМИ

Сегодня Экономический суд Минска вынес решение по иску Мининформа против Tut.by. Напомним, Мининформ считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. Tut.by указывает, что лишение статуса СМИ ограничит право граждан на доступ к достоверной информации.

Подробнее тут.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Очередной день с обилием новостей. Все началось с бэкстейджа выхода вооруженного Лукашенко к силовикам. После себя обозначила Светлана Тихановская, которая...
 
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