Самолеты «Белавиа» не будут летать в Ригу до конца января

Источник материала: ОНТ

Национальный авиаперевозчик сообщил о том, что продлевает приостановку рейсов в Ригу до 31 января будущего года. Об этом сообщили в «Белавиа», пишет БЕЛТА.

В Ларнаку и Таллин самолеты белорусского авиаперевозчика не будут совершать полеты до 14 декабря. Также приостановлены рейсы в Ашхабад до 1 января следующего года. Вылететь из Минска в Будапешт и Алматы будет невозможно до 27 марта 2021 года.

Самолеты «Белавиа» не будут совершать рейсы во все российские аэропорты, кроме Домодедово (Москва) до 24 декабря, причина – нет разрешения российской стороны.

Национальный авиаперевозчик предоставляет возможность вернуть деньги за рейсы, которые были отменены, также можно изменить даты вылета – это можно сделать до 30 марта следующего года. Для этого клиентам нужно обратиться в кассы, представительства «Белавиа» или к работникам службы поддержки в любое время до указанного дня.

Фото pixabay

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