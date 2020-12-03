Трактор сбил семилетнюю девочку в Могилевском районе

Источник материала: ОНТ

В Могилёвском районе семилетняя девочка попала под колеса трактора, о чем сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 2 декабря около 8 часов утра. 57-летний водитель трактора МТЗ из деревни Дубинка двигался по ул. Центральной, когда совершил наезд на ребенка. Согласно предварительным данным, девочка переходила дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения 7-летняя девочка с травмами была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.





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