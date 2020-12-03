|
Трактор сбил семилетнюю девочку в Могилевском районе
Источник материала: ОНТ
В Могилёвском районе семилетняя девочка попала под колеса трактора, о чем
Инцидент произошел 2 декабря около 8 часов утра. 57-летний водитель трактора МТЗ из деревни Дубинка двигался по ул. Центральной, когда совершил наезд на ребенка. Согласно предварительным данным, девочка переходила дорогу в неположенном месте.
В результате столкновения 7-летняя девочка с травмами была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилёвском районе семилетняя девочка попала под колеса трактора, о чем сообщает УВД Могилевского облисполкома. Инцидент произошел 2 декабря около 8 часов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)