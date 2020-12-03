Сторонники Санду требуют досрочных парламентских выборов в Молдове

Источник материала: АФН

В Кишиневе перед зданием парламента проходит акция сторонников избранного президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность» (PAS) против выведения Службы информации и безопасности (СИБ) из-под подчинения главы государства.

Санду рассматривает такую инициативу как попытку захвата власти, сообщает NewsMaker .

Отмечается, что на акции протеста в центре молдавской столицы собралось около тысячи людей, которые требуют досрочных парламентских выборов и кричат: «Долой мафию».

Известно, что партию «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду на митинге поддержала «Наша партия» и ее лидер Ренато Усатый – бывший конкурент Санду на выборах президента Молдовы.

Сама Санду во время выступления перед соратниками призвала людей «защитить демократию и право на страну без коррупции» и повторила свой тезис о том, что Молдове нужны досрочные парламентские выборы.

Ранее депутаты от Партии социалистов Молдовы (ПСРМ), к которой относится действующий президент Игорь Додон, зарегистрировали законопроект, предусматривающий, что Служба информации и безопасности страны переходит под контроль парламента.

Избранный президент Майя Санду расценила такую инициативу как попытку захвата власти.