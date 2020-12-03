ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сторонники Санду требуют досрочных парламентских выборов в Молдове

03.12.2020 16:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Кишиневе перед зданием парламента проходит акция сторонников избранного президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность» (PAS) против выведения Службы информации и безопасности (СИБ) из-под подчинения главы государства.

Санду рассматривает такую инициативу как попытку захвата власти, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что на акции протеста в центре молдавской столицы собралось около тысячи людей, которые требуют досрочных парламентских выборов и кричат: «Долой мафию».

Известно, что партию «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду на митинге поддержала «Наша партия» и ее лидер Ренато Усатый – бывший конкурент Санду на выборах президента Молдовы.

Сама Санду во время выступления перед соратниками призвала людей «защитить демократию и право на страну без коррупции» и повторила свой тезис о том, что Молдове нужны досрочные парламентские выборы.

Ранее депутаты от Партии социалистов Молдовы (ПСРМ), к которой относится действующий президент Игорь Додон, зарегистрировали законопроект, предусматривающий, что Служба информации и безопасности страны переходит под контроль парламента.

Избранный президент Майя Санду расценила такую инициативу как попытку захвата власти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кишиневе перед зданием парламента проходит акция сторонников избранного президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность» (PAS) против выведения Службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ГАИ Минска объяснили установку камеры скорости на втором кольце: 118 фактов превышения скорости менее чем за сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика