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Сторонники Санду требуют досрочных парламентских выборов в Молдове
Источник материала: АФН
В Кишиневе перед зданием парламента проходит акция сторонников избранного президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность» (PAS) против выведения Службы информации и безопасности (СИБ) из-под подчинения главы государства.
Санду рассматривает такую инициативу как попытку захвата власти, сообщает
Отмечается, что на акции протеста в центре молдавской столицы собралось около тысячи людей, которые требуют досрочных парламентских выборов и кричат: «Долой мафию».
Известно, что партию «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду на митинге поддержала «Наша партия» и ее лидер Ренато Усатый – бывший конкурент Санду на выборах президента Молдовы.
Сама Санду во время выступления перед соратниками призвала людей «защитить демократию и право на страну без коррупции» и повторила свой тезис о том, что Молдове нужны досрочные парламентские выборы.
Ранее депутаты от Партии социалистов Молдовы (ПСРМ), к которой относится действующий президент Игорь Додон, зарегистрировали законопроект, предусматривающий, что Служба информации и безопасности страны переходит под контроль парламента.
Избранный президент Майя Санду расценила такую инициативу как попытку захвата власти.
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В Кишиневе перед зданием парламента проходит акция сторонников избранного президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность» (PAS) против выведения Службы...
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