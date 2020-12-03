|
«Сегодня последний рабочий день». На «Нафтане» увольняют активистку Ольгу Бритикову
Источник материала: Tut.by
На ОАО «Нафтан» увольняют начальника отдела реализации нефтепродуктов Ольгу Бритикову — одну из активных участниц протестного движения на предприятии, которая запомнилась многим еще во время августовских событий. Ольга рассказала FINANCE.TUT.BY, что сегодня у нее последний рабочий день, а увольнение связано с лишением ее доступа к государственной тайне.
— Да, действительно, сегодня меня ознакомили с приказом о моем увольнении в связи с лишением меня доступа к гостайне. То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — говорит Ольга Бритикова. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок.
Ольга Бритикова работает на «Нафтане» 16 лет. 17 августа на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой КГК Иваном Тертелем она
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увольнение связано с лишением ее доступа к гостайне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)