«Сегодня последний рабочий день». На «Нафтане» увольняют активистку Ольгу Бритикову

Источник материала: Tut.by

На ОАО «Нафтан» увольняют начальника отдела реализации нефтепродуктов Ольгу Бритикову — одну из активных участниц протестного движения на предприятии, которая запомнилась многим еще во время августовских событий. Ольга рассказала FINANCE.TUT.BY, что сегодня у нее последний рабочий день, а увольнение связано с лишением ее доступа к государственной тайне.



— Да, действительно, сегодня меня ознакомили с приказом о моем увольнении в связи с лишением меня доступа к гостайне. То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — говорит Ольга Бритикова. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок.

Ольга Бритикова работает на «Нафтане» 16 лет. 17 августа на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой КГК Иваном Тертелем она озвучивала требования к республиканским и местным властям, а также руководству предприятия от лица коллектива. В сентябре Ольга рассказывала , что впервые за все годы работы получила дисциплинарное взыскание в виде выговора и лишения премии за прогул 20 августа, когда она вместе с коллегой подсчитывала подписи работников за забастовку. А в октябре нескольким «нафтановцем», в том числе Ольге, пришли повестки в прокуратуру из-за съемки видеообращения в поддержку белорусов.

Если вы хотите поддержать Ольгу Бритикову, с ней можно связаться по электронной почте OBritikova@inbox.ru .