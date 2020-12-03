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Известный блогер провел слепой тест камер топовых смартфонов. Кто лидер

03.12.2020 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный блогер MKBHD (Маркес Браунли) с более чем 13 миллионами подписчиков опубликовал на YouTube-канале итоги «слепого» теста камер топовых смартфонов этого года. Лидером оказался гаджет, от которого такого результата мало кто ожидал. Об этом пишет издание 9to5mac.


Скриншот из видео на канале MKBHD

В тесте приняло участие 16 аппаратов от разных производителей: Motorola, Huawei, Samsung, Apple, Xioami, LG, ASUS, Sony, Oppo, Microsoft.

В ролике утверждается, что определить победителя помогли подписчики блогера: Маркус показывал в соцсетях фотографии с аппаратов и просил пользователей рассказать, какая из них им нравится больше. Названия девайсов, разумеется, не разглашались. Дополнительного редактирования кадры также не проходили. Кадры делались на полностью автоматических настройках.

Интересно, что самые топовые девайсы, к которым было приковано внимание большинства потенциальных покупателей в этом году — например, Samsung Galaxy Note20 Ultra, iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Google Pixel 5, — остались не у дел. Так, например, iPhone 12 Pro Max «слил» поединок более доступному по цене OnePlus 8T. А iPhone SE (2020) проиграл Moto Edge+.

В итоге в финал вышли два смартфона — ASUS Zenfone 7 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra. Победителем назвали Zenfone 7 Pro. Этот аппарат оснащается камерой с модулями на 64 Мп (f/1.8), 8 Мп (телефото, 3-кратный зум, f/2.4) и 12 Мп («ширик», f/2.2).

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов:

 
 
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Победу одержал аппарат, от которого этого не ожидали.
 
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