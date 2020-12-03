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Два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке
Источник материала: Хартия'97
Два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке
Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.
В ряды Национальной стачки в четверг вступил электрогазосварщик СУ-95 ОАО «Стройтрест №3» Солигорска Владимир Шупилов. Накануне к стачечникам присоединился его коллега Алексей Дружинин, передает
Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.
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Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.
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