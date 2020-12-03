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Два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке

03.12.2020 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке

  • 3.12.2020, 16:06
Два работника Солигорского стройтреста присоединились к стачке

Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.

В ряды Национальной стачки в четверг вступил электрогазосварщик СУ-95 ОАО «Стройтрест №3» Солигорска Владимир Шупилов. Накануне к стачечникам присоединился его коллега Алексей Дружинин, передает «Солидарность».

Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.


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Оба рабочих считают, что нельзя строить новые дома, не построив новую нормальную жизнь.
 
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