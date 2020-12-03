ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть

03.12.2020 16:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть

2
  • 3.12.2020, 16:01
  • 3,067
Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть
Майя Санду

Жители Кишинева вышли на митинг с требованием ухода проигравшего выборы политика.

В центре Кишинева проходит акция протеста против передачи Службы информации и безопасности (СИБ) под контроль парламента, сообщает currenttime.tv. Перед зданием парламента собралось несколько десятков людей, некоторые пришли с флагами. Участники протеста скандируют "Справедливость для людей", "Додон, уходи".

Избранный президент Молдовы Майя Санду ранее обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке узурпировать власть в стране и призвала граждан выходить на протест. Она назвала "антидемократическим злоупотреблением" законопроект, инициированный депутатами-социалистами, о выводе главной разведывательной спецслужбы республики (СИБ) из-под подчинения президента.

"Режим Додона идет по стопам Плахотнюка (бывший первый вице-председатель парламента Молдовы – НВ). Они пытаются украсть наши результаты голосования", – заявила она.

СИБ Молдовы – главная разведывательная спецслужба республики, она подчиняется президенту под наблюдением парламента. Депутаты-социалисты, представляющие большинство в парламенте страны, инициировали законопроект, который позволит вывести из подчинения президента Службу информации и безопасности и Службу государственной охраны. Таким образом Партия социалистов во главе с президентом Додоном планирует сохранить контроль над этими ключевыми ведомствами после его ухода с должности главы государства.

Молдова является парламентской республикой. Сейчас в законодательном органе страны большинство (37 из 101 депутата) у Партии социалистов, поддерживающей президента Игоря Додона, кресло премьера при том занимает бывший советник главы государства Ион Кику.

Проевропейский избранный президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала законопроект как "попытку узурпировать власть в государстве". По ее словам, цель Партии социалистов – удержать в политическом плену институт, необходимый для борьбы с коррупцией, что влечет риски для государственной безопасности.

"Правящее большинство ПСРМ – "Шор" хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", – заявила Санду.

Законопроект о СИБ планируется принять 3 декабря в двух чтениях.

"Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", – подчеркнула Санду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Кишинева вышли на митинг с требованием ухода проигравшего выборы политика.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Кішынёве пратэстуюць супраць законапраекту аб спэцслужбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика