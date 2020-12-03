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Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть
Источник материала: Хартия'97
Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть
Жители Кишинева вышли на митинг с требованием ухода проигравшего выборы политика.
В центре Кишинева проходит акция протеста против передачи Службы информации и безопасности (СИБ) под контроль парламента, сообщает
Избранный президент Молдовы Майя Санду ранее обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке узурпировать власть в стране и призвала граждан выходить на протест. Она назвала "антидемократическим злоупотреблением" законопроект, инициированный депутатами-социалистами, о выводе главной разведывательной спецслужбы республики (СИБ) из-под подчинения президента.
"Режим Додона идет по стопам Плахотнюка (бывший первый вице-председатель парламента Молдовы – НВ). Они пытаются украсть наши результаты голосования", – заявила она.
СИБ Молдовы – главная разведывательная спецслужба республики, она подчиняется президенту под наблюдением парламента. Депутаты-социалисты, представляющие большинство в парламенте страны, инициировали законопроект, который позволит вывести из подчинения президента Службу информации и безопасности и Службу государственной охраны. Таким образом Партия социалистов во главе с президентом Додоном планирует сохранить контроль над этими ключевыми ведомствами после его ухода с должности главы государства.
Молдова является парламентской республикой. Сейчас в законодательном органе страны большинство (37 из 101 депутата) у Партии социалистов, поддерживающей президента Игоря Додона, кресло премьера при том занимает бывший советник главы государства Ион Кику.
Проевропейский избранный президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала законопроект как "попытку узурпировать власть в государстве". По ее словам, цель Партии социалистов – удержать в политическом плену институт, необходимый для борьбы с коррупцией, что влечет риски для государственной безопасности.
"Правящее большинство ПСРМ – "Шор" хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", – заявила Санду.
Законопроект о СИБ планируется принять 3 декабря в двух чтениях.
"Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", – подчеркнула Санду.
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Жители Кишинева вышли на митинг с требованием ухода проигравшего выборы политика.
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