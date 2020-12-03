Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что люди делятся не только на «сов» и «жаворонков» 3 3.12.2020, 15:48

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Биологические ритмы людей определяют не два, а шесть хронотипов.

Типирование на «жаворонков» — тех, кто ложится и встает рано — и «сов» ( поздно засыпают и просыпаются) известно всем. Нередко сюда добавляют и третий, промежуточный тип — «голубей», которые занимают срединное положение между первыми двумя «видами». Изредка эти хронотипы дополняют.

Международная группа ученых предложила свое типирование и провела опрос 2283 участников (большинство из них были студентами вузов). Добровольцев просили оценить свой хронотип на основе диапазона из шести возможных, которые были выявлены в других, ранее проведенных исследованиях некоторых из этих же ученых, пишет naked-science.ru .

Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных действительно ассоциировали себя с каким-либо из шести гипотетических типов. Лишь пять процентов участников затруднились отнести себя к какому-то из них. Среди этих типов были: вечерний («совы»), утренний (жаворонки»), а также высокоактивный, дневной сонный, дневной активный и умеренно активный. Ученые определили, что «жаворонки» активны утром, днем их производительность падает до среднего уровня, а в вечернее время опускается до низкого. Все с точностью до наоборот происходит у «сов»: их производительность низка по утрам, повышается в середине дня и достигает максимума ночью.

Высокоактивным хронотипам, кажется, повезло больше остальных: они активны в течение всего дня. Дневные сонные типы высокоактивны по утрам, а днем их энергия падает до средних значений, но к вечеру не понижается настолько, как у утренних типов. Дневные активные отличаются низкой энергией с утра, но наиболее энергичны в середине дня. Умеренно активные испытывают средний уровень прилива сил в течение всего дня.

Притом что весь мир, как известно, подстроен под «жаворонков», к «совам» себя отнесли 24 процента опрошенных, а к первым — только 13 процентов. Остальные участники показали следующие результаты: 18 процентов — дневные сонные, 15 процентов — дневные активные, 16 процентов — умеренно активные и девять процентов — высокоактивные (пять процентов, как было сказано выше, не определились).

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