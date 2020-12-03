Рост цен и инфляционные ожидания января и всего 2021 года ― версия Романчука

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Романчук рассказал об инфляционных ожиданиях января и всего следующего года

Пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщила об ускорении инфляции из-за роста цен на импортируемые товары непродовольственной группы, а также на продовольственные товары преимущественно критического импорта, при этом отмечается ускорение роста цен на социально значимые товары (сахар, мясо и мясопродукты, молоко, яйца и другие), пишет госагентство БелТА.

Удастся ли обуздать цены на критический импорт и как справиться с инфляцией? Своим взглядом на ситуацию со слушателями радио Sputnik поделился известный белорусский экономист Ярослав Романчук.

"Повышение цен ― это небольшая часть общей картины. На самом деле, инфляция является следствием денежно-кредитной политики. Смотрим, как увеличилось кредитование ― 25-28%, смотрим инфляционные ожидания ― в январе 10,1%, а на ближайшие 12 месяцев ― 11,3%. Все это свежие данные Нацбанка", ― сказал эксперт.

Комментарий известного белорусского политика и экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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