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Рост цен и инфляционные ожидания января и всего 2021 года ― версия Романчука
03.12.2020 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщила об ускорении инфляции из-за роста цен на импортируемые товары непродовольственной группы, а также на продовольственные товары преимущественно критического импорта, при этом отмечается ускорение роста цен на социально значимые товары (сахар, мясо и мясопродукты, молоко, яйца и другие), пишет госагентство БелТА.
© Sputnik / Виктор Толочко
Удастся ли обуздать цены на критический импорт и как справиться с инфляцией? Своим взглядом на ситуацию со слушателями радио Sputnik поделился известный белорусский экономист Ярослав Романчук.
"Повышение цен ― это небольшая часть общей картины. На самом деле, инфляция является следствием денежно-кредитной политики. Смотрим, как увеличилось кредитование ― 25-28%, смотрим инфляционные ожидания ― в январе 10,1%, а на ближайшие 12 месяцев ― 11,3%. Все это свежие данные Нацбанка", ― сказал эксперт.
Комментарий известного белорусского политика и экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Инфляция, которая наблюдается в Беларуси к концу 2020 года и ожидается в 2021 году, является прямым следствием проводимой в стране денежно-кредитной политики, считает...
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