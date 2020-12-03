Маленькая девочка попала под колеса трактора в Могилевском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария произошла утром в среду 2 декабря в деревне Михалево: 57-летний мужчина, управляя трактором МТЗ, на улице Центральной совершил наезд на ребенка.

По предварительной информации девочка пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте. С травмами пострадавшая был доставлена в больницу, по факту проводится проверка.