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Маленькая девочка попала под колеса трактора в Могилевском районе – видео
03.12.2020 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Авария произошла утром в среду 2 декабря в деревне Михалево: 57-летний мужчина, управляя трактором МТЗ, на улице Центральной совершил наезд на ребенка.
По предварительной информации девочка пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте. С травмами пострадавшая был доставлена в больницу, по факту проводится проверка.
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Семилетняя девочка попала под трактор в Могилевском районе. Смотрите на видео кадры, снятые сотрудниками ГАИ на месте происшествия.
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