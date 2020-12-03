Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

В своем заявлении Светлана Тихановская сообщила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и свой проект конституционной реформы.

"За этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога…. – говорит Светлана Тихановская в своем видеообращении от 3 декабря. - Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период".

"Моя цель - объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и кабинет представителей по разным сферам», - сказала Тихановская. Она также сообщила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко.