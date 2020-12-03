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Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь "в переходный период"
03.12.2020 16:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
В своем заявлении Светлана Тихановская сообщила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и свой проект конституционной реформы.
"За этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога…. – говорит Светлана Тихановская в своем
"Моя цель - объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и кабинет представителей по разным сферам», - сказала Тихановская. Она также сообщила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко.
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В своем заявлении Светлана Тихановская сообщила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и свой проект конституционной реформы.
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