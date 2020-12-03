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У одного из ресторанов Нью-Йорка собрались митингующие: требуют освободить незаконно осужденного хозяина заведения
Источник материала: ОНТ
Сотни людей собрались у одного из ресторанов Нью-Йорка, владельца которого арестовали за несоблюдение карантинных мер.
В толпе замечены и известные в регионе политики. Митингующие требуют освободить хозяина заведения. Напоминают властям, что даже многие из мародеров, которые жгли автомобили и магазины, не были задержаны. А этот человек пострадал ни за что.
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У одного из ресторанов Нью-Йорка собрались митингующие: требуют освободить незаконно осужденного хозяина заведения
Сотни людей собрались у одного из ресторанов Нью-Йорка, владельца которого арестовали за несоблюдение карантинных мер. В толпе замечены и известные в регионе...
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