Назначен новый генеральный секретарь ОБСЕ

Источник материала: ОНТ

В ОБСЕ меняется руководство.

Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе станет немецкий дипломат Хельга Шмид. Она сменит на этом посту швейцарца Томаса Гремингера. Мандат Шмид будет действовать три года.

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