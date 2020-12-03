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Назначен новый генеральный секретарь ОБСЕ
Источник материала: ОНТ
В ОБСЕ меняется руководство.
Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе станет немецкий дипломат Хельга Шмид. Она сменит на этом посту швейцарца Томаса Гремингера. Мандат Шмид будет действовать три года.
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В ОБСЕ меняется руководство. Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе станет немецкий дипломат Хельга Шмид. Она сменит...
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