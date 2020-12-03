|
Власти Санкт-Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год
Источник материала: ОНТ
Власти города на Неве специально снижают туристическую привлекательность города на период новогодних праздников и убедительно просят гостей Северной столицы не приезжать. Об этом
Ранее городские власти приняли решение закрыть все рестораны и кафе на новогодние праздники. Также в Петербурге будет действовать запрет на посещение театров, музеев и концертов.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти города на Неве специально снижают туристическую привлекательность города на период новогодних праздников и убедительно просят гостей Северной столицы не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)