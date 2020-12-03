Власти Санкт-Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год

Источник материала: ОНТ

Власти города на Неве специально снижают туристическую привлекательность города на период новогодних праздников и убедительно просят гостей Северной столицы не приезжать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Ранее городские власти приняли решение закрыть все рестораны и кафе на новогодние праздники. Также в Петербурге будет действовать запрет на посещение театров, музеев и концертов.

Фото pixabay

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