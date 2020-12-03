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Международные резервы РФ за неделю сократились на $1,7 млрд

03.12.2020 17:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международные резервы России на 27 ноября составили $583,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 ноября международные резервы равнялись $584,9 млрд.

Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,7 млрд.

 
 
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Международные резервы России на 27 ноября составили $583,2 млрд, сообщил Банк России.
 
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