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Международные резервы РФ за неделю сократились на $1,7 млрд
Источник материала: АФН
Международные резервы России на 27 ноября составили $583,2 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 20 ноября международные резервы равнялись $584,9 млрд.
Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,7 млрд.
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Международные резервы России на 27 ноября составили $583,2 млрд, сообщил Банк России.
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