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Березкин подписал письмо за честные выборы и против насилия

03.12.2020 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский полузащитник Евгений Березкин подписал письмо за честные выборы и против насилия.


Сезон-2020 Березкин провел в латвийской «Лиепае». В Беларуси выступал за «Нафтан» и БАТЭ.

Среди представителей футбола подпись под письмом оставили тренер вратарей Василий Хомутовский, экс-голкипер сборной Андрей Горбунов, вратарь «Смолевичей» Джемал Куршубадзе, полузащитник «Городеи» Дмитрий Байдук, тренер Андрей Островский, защитник «Гомеля» Арсений Бондаренко и лучшая футболистка Беларуси-2014 Лиана Мирошниченко.

На данный момент письмо подписало более 1300 человек.
 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусский полузащитник Евгений Березкин подписал письмо за честные выборы и против насилия.
 
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