ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сивицкий - о скандальных сливах: Это явное свидетельство раскола внутри элит

03.12.2020 17:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Методы управления страной Лукашенко подводят силовиков и чиновников под уголовное преследование, что кому-то из них явно не нравится, заявил "Белорусскому партизану" директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Сивицкий - о скандальных сливах: Это явное свидетельство раскола внутри элит

– Начну с констатации того факта, что если бы не чрезмерная закрытость в деятельности государственных структур, включая Администрацию президента, то данные сливы не вызывали бы такого резонанса в обществе и медиа, которое мы наблюдаем сегодня.

А если бы белорусские власти придерживались буквы закона, то фигурирующие в этих записях люди были бы наказаны за свои проступки, и этот резонанс мог быть заглушен в самом начале.

Но так как в стране наблюдается правовой дефолт, то подобные сливы ведут к взрывному эффекту в информационном поле.

Если переходить к причинам подобных сливов, то у меня есть две версии.

Прежде всего нужно учитывать тот факт, что политический кризис в стране привел к расколу внутри элит. Очевидно, что не только большая часть общества, но и значительная часть государственного аппарата, включая силовые структуры, не согласна с той жесткой брутальной линией со стороны руководства, которая выбрана для разрешения кризиса.

Подобные сливы можно рассматривать как знак протеста со стороны этой части бюрократического и силового аппарата.

Среди прочего методы белорусского руководства подводят сотрудников силовых ведомств и бюрократического аппарата под уголовное преследование даже с точки зрения национального законодательства. Не говоря уже об инициировании международного трибунала.

– Какова ваша вторая версия?

– Не секрет, что разведывательные службы РФ способны перехватывать подобные разговоры. Россия обладает такими возможностями и в силу того, что в свое время многие аппаратно-программные комплексы для инфраструктуры белорусской связи были поставлены российскими компаниями. 

Я уже не говорю о том, что оператор мобильной связи МТС наполовину принадлежит российской стороне. Это значительно упрощает доступ к телекоммуникационной инфраструктуре Беларуси.

Но еще раз подчеркну, что подобные сливы скорее всего свидетельствует о расколе внутри элит. И он вполне может подпитываться и российской стороной с учетом того, что Кремль намерен воспользоваться политическими кризисом в Беларуси, чтобы принудить Лукашенко к транзиту власти на условиях и в интересах России.

История подобных сливов в других постсоветских государствах показывает, что во многих случаях к ним были причастных российские спецслужбы, которые провоцировали кризис доверия и легитимности к лидерам стран со стороны общества. 

В свое время в Украине были слиты записи разговоров ближайшего окружения президента Кучмы, что привело к серьезным внутриполитическим последствиям и его уходу с политической сцены.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Методы управления страной Лукашенко подводят силовиков и чиновников под уголовное преследование, что кому-то из них явно не нравится, заявил "Белорусскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь "в переходный период"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика