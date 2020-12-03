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Погода в СНГ: в Кыргызстане от холодов спасли пеликана, в Беларуси – летучих мышей

03.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аномальные холода до минус 25 градусов ожидаются с сегодняшнего дня в Волгоградской области. Это ниже нормы на 10-15 градусов. Морозы в регионе продержатся до начала следующей недели. Облачная погода и до минус четырех градусов ожидается сегодня в Москве. Тем временем аномально тепло на северо-западе России. Там температура выше нормы – от четырех до 14 градусов. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканал «МИР 24».

Туман и сильный ветер ожидается в Казахстане. В ближайшие три дня на большей части страны синоптики прогнозируют снегопад, сообщает корреспондент Кирилл Харламов. В целом погоду будет определять атмосферный фронт, пришедший с южным циклоном. В Алматы сегодня до плюс четырех градусов.

Накануне спасатели южной столицы провели операцию по поиску заблудившихся туристов на высоте почти 3000 метров над уровнем моря в районе горного пика Шымбулак, они не смогли найти обратную дорогу. Сотрудники ЧС обнаружили заблудившихся по свету фонарей.

В Бишкеке сегодня переменная облачность без осадков, информирует корреспондент Алия Мустаева. Синоптики обещают днем +3 градуса.

Несмотря на начало зимы, экоактивисты отправились на пляж Иссык-Куля. Там они выпустили на волю ранее пойманного пеликана. Птицу нашли в Таласе. По предположению, при перелете на юг молодая особь устала и отбилась от стаи. Эту зиму пеликан проведет в Кыргызстане. Даже в самые сильные морозы озеро не замерзает, проблем с питанием тоже не возникнет.

В Минске сегодня ожидается три градуса мороза, рассказала корреспондент Инна Согалович. На дорогах – гололед. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.

Начало декабря – время, когда летучие мыши впадают в спячку. Как правило, делают они это в подъездах и на балконах жилых домов. Минчане могут отнести рукокрылых в специальный центр. Он работает уже третью зиму. Животное поместят в специальный холодильник. Дело в том, что если летучую мышь что-то потревожит, то на выход из спячки она потратит столько энергии, что может не дожить до весны.



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Теги: Минск
 
 
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В районе Алматы спасатели провели операцию по поиску заблудившихся туристов на высоте почти 3000 метров над уровнем моря.
 
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