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На «Нафтане» увольняют активистку Ольгу Бритикову, которая запомнилась огненной речью после выборов

03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Увольнение Ольги связано с лишением ее доступа к государственной тайне.

На «Нафтане» увольняют активистку Ольгу Бритикову, которая запомнилась огненной речью после выборов

Ольга Бритикова работала начальником отдела реализации нефтепродуктов, была одной из участниц протестного движения на предприятии.

Активистка прокомментировала FINANCE.TUT.BY свое увольнение:

— Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок.

В августе после выборов Ольга выступила на «Нафтане» с проникновенной речью.

— Мы не овцы, мы народ Беларуси, — с болью в голосе сказала сотрудникам предприятия Ольга.

В октябре Бритикова вышла из провластного Белхимпрофсоюза, в котором состояла больше 20 лет.

 
 
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«Мы не овцы, мы народ Беларуси», — с болью в голосе сказала сотрудникам предприятия Ольга.
 
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