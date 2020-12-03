На «Нафтане» увольняют активистку Ольгу Бритикову, которая запомнилась огненной речью после выборов

Источник материала: Салiдарнасць

Увольнение Ольги связано с лишением ее доступа к государственной тайне.





Ольга Бритикова работала начальником отдела реализации нефтепродуктов, была одной из участниц протестного движения на предприятии.

Активистка прокомментировала FINANCE.TUT.BY свое увольнение:

— Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок.

В августе после выборов Ольга выступила на «Нафтане» с проникновенной речью.

— Мы не овцы, мы народ Беларуси, — с болью в голосе сказала сотрудникам предприятия Ольга.

В октябре Бритикова вышла из провластного Белхимпрофсоюза , в котором состояла больше 20 лет.