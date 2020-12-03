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На «Нафтане» увольняют активистку Ольгу Бритикову, которая запомнилась огненной речью после выборов
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Увольнение Ольги связано с лишением ее доступа к государственной тайне.
Ольга Бритикова работала начальником отдела реализации нефтепродуктов, была одной из участниц протестного движения на предприятии.
Активистка прокомментировала
— Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок.
В августе после выборов Ольга
— Мы не овцы, мы народ Беларуси, — с болью в голосе сказала сотрудникам предприятия Ольга.
В октябре Бритикова
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«Мы не овцы, мы народ Беларуси», — с болью в голосе сказала сотрудникам предприятия Ольга.
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