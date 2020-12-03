|
Уволена начальник отдела ОАО «Нафтан». Она подсчитывала подписи работников за забастовку
03.12.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gazeta.naftan.by
Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» 16 лет.
Как рассказала Бритикова
Ольга Бритикова проработала на предприятии 6 лет. В августе этого года на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой Комитета госконтроля Иваном Тертелем она озвучивала требования к властям, а также руководству предприятия от лица коллектива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» 16 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)