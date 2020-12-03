ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уволена начальник отдела ОАО «Нафтан». Она подсчитывала подписи работников за забастовку

03.12.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: gazeta.naftan.by

Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» 16 лет.

Как рассказала Бритикова Tut.by, ее уже ознакомили с приказом об увольнении в связи с лишением доступа к гостайне. «То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — пояснила Ольга Бритикова. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок».

Ольга Бритикова проработала на предприятии 6 лет. В августе этого года на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой Комитета госконтроля Иваном Тертелем она озвучивала требования к властям, а также руководству предприятия от лица коллектива.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» 16 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Нафтане» увольняют активистку Ольгу Бритикову, которая запомнилась огненной речью после выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика