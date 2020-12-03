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BYPOL выложил в сеть видео, где ОМОНовцы, «красавцы», смеются над Лукашенко и его сыном
03.12.2020 17:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Новое видео канала, созданного бывшими силовиками, произвело настоящий фурор в сети. Оно реально показывает, как ОМОНОвцы на самом деле относятся к Лукашенко и его действиям.
Видео старое. Оно было снято еще 23 августа и запечатлело тот эпизод, когда Александр Лукашенко высадился с вертолета вместе со своим сыном погонять «крыс». Напомним, оба они были вооружены автоматами и другим оружием, что вызвало не только недоумение у подавляющего большинства граждан, но и смех во всем мире.
Однако если ранее этот эпизод был виден так, как его сняла пресс-служба президента, то теперь он подан несколько с иной стороны – так, как его запечатлели сами силовики, те самые «красавцы», которых Лукашенко благодарил. При этом главная особенность нового видео именно в том, что оно зафиксировало реакцию на визит Лукашенко самих омоновцев, их смех, недоумение и мат по поводу того, что делает их лидер.
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Новое видео канала, созданного бывшими силовиками, произвело настоящий фурор в сети. Оно реально показывает, как ОМОНОвцы на самом деле относятся к Лукашенко и его...
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