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В Молдове проходят протесты против попыток лишить Санду контроля над спецслужбами

03.12.2020 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Молдове проходят протесты против попыток лишить Санду контроля над спецслужбами

  • 3.12.2020, 17:20
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В Молдове проходят протесты против попыток лишить Санду контроля над спецслужбами

Социалисты пытаются сделать это за несколько недель до вступления новоизбранного президента в должность

Тысячи сторонников избранного президента Молдовы Майи Санду вышли в четверг на акцию протеста против попытки парламента страны лишить Санду возможности контролировать органы безопасности за несколько недель до вступления в должность, передает «Голос Америки».

Санду (в прошлом – экономист, работавший во Всемирном банке), стремящаяся укрепить связи Молдовы с Западом, одержала победу над действующим промосковским президентом страны Игорем Додоном. При этом в парламенте Молдовы доминируют социалисты – союзники Додона.

В последние годы политическая жизнь Молдовы была отмечена нестабильностью и коррупционными скандалами.

Санду охарактеризовала шаги, направленные на лишение ее возможности контролировать Службу информации и безопасности как попытку узурпации власти.

«Народ проголосовал за нас на выборах, чтобы мы наказали воров и вернули народу украденные деньги», – сказала Санду, обращаясь к участникам демонстрации.

«Воры испугались, они хотят сохранить старые коррупционные схемы, хотят выбросить голос народа на помойку», – добавила она.

Социалисты утверждают, что, поскольку Молдова является парламентской республикой, контроль над спецслужбами должен принадлежать парламенту.

Во время демонстрации сторонники Санду кричали «Долой мафию!» и «Долой Додона!». Многие участники акции были в масках из-за пандемии COVID-19.

Работа парламента была приостановлена после того, как законодатели из партии Санду, поддержанные и представителями других группировок, блокировали центральную трибуну.

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Социалисты пытаются сделать это за несколько недель до вступления новоизбранного президента в должность
 
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