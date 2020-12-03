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Девушки с бело-красно-белыми зонтами прошлись по проспекту Победителей
Источник материала: Хартия'97
Девушки с бело-красно-белыми зонтами прошлись по проспекту Победителей
Фотофакт.
В Минске девушки с бело-красно-белыми зонтами продолжают осваивать городское пространство под лозунгом «Мы гуляем».
На этот раз маршрут прошел по началу проспекта Победителей.
Фото опубликовал телеграм-канал
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