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До +4°С ожидается в Беларуси в пятницу
Источник материала: Хартия'97
До +4°С ожидается в Беларуси в пятницу
Местами пройдут небольшие осадки.
Порывистый ветер и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 4 декабря, сообщили
В пятницу будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), возможен гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.
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