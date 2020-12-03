ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лишили меня доступа к гостайне». На «Нафтане» увольняют известную активистку Ольгу Бритикову

03.12.2020 17:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Лишили меня доступа к гостайне». На «Нафтане» увольняют известную активистку Ольгу Бритикову
Фото: «Вестник Нафтана»
На ОАО «Нафтан» увольняют начальника отдела реализации нефтепродуктов Ольгу Бритикову — одну из активных участниц протестного движения на предприятии, которая запомнилась многим еще во время августовских событий. Ольга рассказала TUT.BY, что сегодня у нее последний рабочий день, а увольнение связано с лишением ее доступа к государственной тайне.

— Да, действительно, сегодня меня ознакомили с приказом о моем увольнении в связи с лишением меня доступа к гостайне. То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — говорит Ольга Бритикова. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок.

Ольга Бритикова работает на «Нафтане» 16 лет. 17 августа на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой КГК Иваном Тертелем она озвучивала требования к республиканским и местным властям, а также руководству предприятия от лица коллектива.

В сентябре Ольга рассказывала, что впервые за все годы работы получила дисциплинарное взыскание в виде выговора и лишения премии за прогул 20 августа, когда она вместе с коллегой подсчитывала подписи работников за забастовку. А в октябре нескольким «нафтановцам», в том числе Ольге, пришли повестки в прокуратуру после записи видеообращения в поддержку белорусов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Санкт-Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика