Источник материала: UDF



Фото: «Вестник Нафтана»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лишили меня доступа к гостайне». На «Нафтане» увольняют известную активистку Ольгу Бритикову Ольга Бритикова работает на «Нафтане» 16 лет.

— Да, действительно, сегодня меня ознакомили с приказом о моем увольнении в связи с лишением меня доступа к гостайне. То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — говорит. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок.Ольга Бритикова работает на «Нафтане» 16 лет. 17 августа на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой КГК Иваном Тертелем она озвучивала требования к республиканским и местным властям, а также руководству предприятия от лица коллектива.В сентябре Ольга рассказывала, что впервые за все годы работы получила дисциплинарное взыскание в виде выговора и лишения премии за прогул 20 августа, когда она вместе с коллегой подсчитывала подписи работников за забастовку. А в октябре нескольким «нафтановцам», в том числе Ольге, пришли повестки в прокуратуру после записи видеообращения в поддержку белорусов.