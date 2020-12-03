Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период По ее словам, в стране «неминуемо начнется этап диалога».

— Мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протестов неминуемо начнется этап диалога, — заявила. — Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом.Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент? Да, я официально заявляют, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками.Политик отметила, что Координационный совет и кабинет представителей по разным сферам уже разработали ряд концепций и программ в помощь белорусам, которые будут реализованы после ухода Лукашенко.Это концепция проведения новых выборов, проект Конституционной реформы, программы экономической помощи уязвимым группам населения и поддержки малого и среднего бизнеса.— Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период, и вернуть власть народу. Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Беларуси и свое слово я держу, — сказала Тихановская.