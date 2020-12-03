Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

пишет

«Мы это точно усвоили, речь идет о создании военной группировки НАТО для захвата этих [западных белорусских] земель… Это не цветные революции, это просто мятеж. Революции - это когда есть основа для революции, когда низшие классы не хотят, а высшие не могут, и так далее, и когда есть революционеры. Ни у нас, ни у вас сегодня нет революционеров».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Саммит ОДКБ стал для Лукашенко довольно унизительным» - Карбалевич Когда лучше помолчать.

И это невысказанное сочувствие сильно раздражало Лукашенко. Ему бы лучше помолчать. В таком случае было бы не так очевидно, в каком возбужденном состоянии он находится.Однако это не в его стиле. Он начал оправдываться:Ничего нового Лукашенко не сказал. То, что в Беларуси не может быть почвы для революции, что протесты организованы Западом, что НАТО собирается захватить Беларусь, он говорил м раньше. Но это была пропаганда для внутреннего использования и воздействия на российскую аудиторию.Но вряд ли стоило предлагать руководителям постсоветских государств такую примитивную версию. Они же люди опытные. Им немного обидно, когда их принимают за лохов, которым можно вешать лапшу на уши. Это как раз тот случай, когда молчание - золото».