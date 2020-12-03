Сергей Бочарников показал лучший результат в карьере на КМ по биатлону

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Тарьей Бё. Фото: NTB Scanpix

Бё-старший не допустил ни одного (0+0) промаха и на 13 секунд опередил немца Арндта Пайффера (0+0).

Третье место занял младший брат Тарьей — Йоханнес (1+0).

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников (0+0), который показал 13-й результат. Это лучший для него результат в карьере.

Максим Воробей (0+1) занял 19-е место, Антон Смольский (1+1) стал 35-м, Дмитрий Лазовский (0+3) — 59-м, Роман Елетнов (1+3) — 77-м.