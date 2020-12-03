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Сергей Бочарников показал лучший результат в карьере на КМ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Бё-старший не допустил ни одного (0+0) промаха и на 13 секунд опередил немца Арндта Пайффера (0+0).
Третье место занял младший брат Тарьей — Йоханнес (1+0).
Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников (0+0), который показал 13-й результат. Это лучший для него результат в карьере.
Максим Воробей (0+1) занял 19-е место, Антон Смольский (1+1) стал 35-м, Дмитрий Лазовский (0+3) — 59-м, Роман Елетнов (1+3) — 77-м.
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
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