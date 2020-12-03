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Сергей Бочарников показал лучший результат в карьере на КМ по биатлону

03.12.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Тарьей Бё. Фото: NTB Scanpix

Бё-старший не допустил ни одного (0+0) промаха и на 13 секунд опередил немца Арндта Пайффера (0+0).

Третье место занял младший брат Тарьей — Йоханнес (1+0).

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников (0+0), который показал 13-й результат. Это лучший для него результат в карьере.

Максим Воробей (0+1) занял 19-е место, Антон Смольский (1+1) стал 35-м, Дмитрий Лазовский (0+3) — 59-м, Роман Елетнов (1+3) — 77-м.

 
 
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
 
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