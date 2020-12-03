|
В Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone
Источник материала: Tut.by
Бразильский штат Сан-Паулу обязал Apple вернуть блок питания в комплект с iPhone после того, как в 2020 году компания убрала все аксессуары из коробки ради защиты окружающей среды. Об этом телеканал Folha de S. Paulo и
В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде. В компании объяснили, что у большинства пользователей и так есть совместимое зарядное устройство, а решение уменьшит выбросы парниковых газов.
Ответ не устроил бразильского регулятора: в Procon-SP постановили, что Apple не предоставила достаточно доказательств в пользу удаления адаптера питания, а продажа iPhone без него нарушает законы страны. Компания должна ответить на запрос до 4 декабря, иначе ее оштрафуют в Бразилии.
Пока решение Procon-SP распространяется только на штат Сан-Паулу. Однако бразильский министр по делам потребителей уже вынес на обсуждение вопрос о возвращении адаптеров в комплект с iPhone во всей стране.
Бразилия стала не первым государством, где Apple обязали изменить комплект новых iPhone после того, как в 2020 году компания впервые убрала из него адаптер питания и наушники EarPods. Во Франции устройства обязали продавать только с наушниками, однако Apple не стала менять коробку, а просто начала класть iPhone 12 в другие коробки, в которых уже лежат EarPods.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого Франция обязала компанию продавать новые iPhone с наушниками EarPods, которые тоже убрали из комплекта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)