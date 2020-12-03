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Стало известно, когда в Минске откроются новогодние ярмарки и как они будут работать

03.12.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ярмарка «Калядны кiрмаш» пройдет в этом сезоне на двух площадках — у Дворца спорта и на Октябрьской площади — с 18 декабря по 14 января. Об этом рассказал сегодня, 3 декабря, на пресс-конференции начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, сообщает агентство «Минск-Новости».

На Октябрьской площади установят 12 павильонов типа «соты», они будут расположены вдоль пр. Независимости. Названия павильонов говорят о продукции, которая там будет продаваться: «Белорусские деликатесы», «Шашлычный дом», «Бульбаш», «Мечта сластены», «Кондитерская лавка» и пр. Там же можно будет приобрести елочные игрушки, сувениры на новогоднюю тематику. Ярмарка на этой площадке будет работать по такому режиму: 18—23 декабря — с 12:00 до 20:00, 24—30 декабря — с 12:00 до 23:00, в новогоднюю ночь — до 4:00, 2—14 января с 12:00 до 20:00.

У Дворца спорта торговля развернется по традиции в 20 деревянных домиках-шале. Здесь режим работы такой: в будни с 14:00 до 23:00, в выходные дни — с 12:00 до 23:00, в новогоднюю ночь — до 4:00. Помимо продажи угощений на ярмарках будет организована культурно-развлекательная программа.

Праздничные гулянья организуют также во всех районах столицы в новогоднюю ночь до 3:00. В предновогодние дни в районах пройдут ярмарки, подробнее о них можно будет узнать на сайтах районных администраций.

 
Теги: Минск
 
 
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Ярмарка «Калядны кiрмаш» пройдет в этом сезоне на двух площадках — у Дворца спорта и на Октябрьской площади — с 18 декабря по 14 января. Об этом рассказал сегодня, 3...
 
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