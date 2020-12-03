Один перекресток, четыре ДТП за час: так начался первый день зимы в Бресте (видео)

Источник материала: Onliner

Город Брест, откуда мы регулярно получаем сочные видеоматериалы благодаря пользователю нашего форума с ником WikiLink_Brest. Перекресток улиц Пионерской и Московской. 1 декабря, начало восьмого утра. И четыре ДТП за какой-то час — вот так первый день зимы!

Давайте разбираться, что же там случилось. Эпизод первый: в крайнем правом ряду по какой-то причине останавливается автомобиль. Следовавший за ним водитель хочет объехать внезапно возникшее препятствие и перестраивается в соседнюю полосу, но там как раз едет машина.

П. 59 ПДД: «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения».

Второй эпизод. Две из четырех полос заняты автомобилями, участвовавшими в первом ДТП, так что проехать по улице стало ощутимо сложнее. Внимание в крайний левый ряд: две машины, минимальная дистанция, торможение, удар — все просто как дважды два.

П. 85 ПДД: «Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки».

Фрагмент номер три. Участники первой аварии все еще ждут ГАИ. Смотрим снова в крайнюю левую полосу, на этот раз три или четыре машины и все то же правило о дистанции, которая не соблюдается. «Паровоз» — так он и случается. Повезло, кстати, что участников не было больше: по видео кажется, что некоторым водителям откровенно повезло проскочить.

Проходит некоторое время, на месте ДТП уже работают сотрудники Госавтоинспекции. А за перекрестком в этот момент случается еще одна авария, и, судя по всему, снова из-за дистанции. Один водитель остановился на запрещающий сигнал светофора, другой упустил этот момент или хотел проскочить — в результате имеем то, что имеем.

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