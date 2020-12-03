iPhone 12 может стремительно разряжаться и делает это

Источник материала: Onliner

Владельцы iPhone 12 столкнулись с неприятной особенностью смартфонов: в сети появились жалобы на стремительную разрядку батареи мобильника. Причем происходит это тогда, когда устройство «отдыхает»: ночью, например. Разрядка происходит в том числе при полностью отключенном 5G (технология известна своей прожорливостью), а также Wi-Fi.

Сообщается, что за ночь смартфон может потерять 20—40% заряда, отключение различных функций эффекта не приносит. В час смартфоны садятся на 4%, что выше показателей прошлых iPhone, уверяют их владельцы.

Обращения в службу поддержки также не дали результата: со смартфонами обычно все в порядке. Это позволяет предположить, что проблема кроется в программном обеспечении и iOS в частности.

Одно из сообщений об утечке энергии в новых iPhone появилось в октябре . Судя по всему, около тысячи человек с тех пор столкнулись с аналогичной проблемой.