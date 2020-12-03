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iPhone 12 может стремительно разряжаться и делает это
Источник материала: Onliner
Владельцы iPhone 12 столкнулись с неприятной особенностью смартфонов: в сети появились жалобы на стремительную разрядку батареи мобильника. Причем происходит это тогда, когда устройство «отдыхает»: ночью, например. Разрядка происходит в том числе при полностью отключенном 5G (технология известна своей прожорливостью), а также Wi-Fi.
Сообщается, что за ночь смартфон может потерять 20—40% заряда, отключение различных функций эффекта не приносит. В час смартфоны садятся на 4%, что выше показателей прошлых iPhone, уверяют их владельцы.
Обращения в службу поддержки также не дали результата: со смартфонами обычно все в порядке. Это позволяет предположить, что проблема кроется в программном обеспечении и iOS в частности.
Одно из сообщений об утечке энергии в новых iPhone появилось в
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
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Владельцы iPhone 12 столкнулись с неприятной особенностью смартфонов: в сети появились жалобы на стремительную разрядку батареи мобильника. Причем происходит это...
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