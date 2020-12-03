ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«О людях с неограниченными желаниями и возможностями»: новый инклюзивный проект появился в Кличевском районе

03.12.2020 17:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«О людях с неограниченными желаниями и возможностями»: новый инклюзивный проект появился в Кличевском районе

Новый инклюзивный проект в Кличевском районе объединил людей с ограниченными возможностями. Семь «особенных швей» прошли обучение и уже производят кухонные аксессуары. Проект даёт хорошие возможности, и аналогичные запускают в нескольких районах. Это важный шаг по интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Особенно актуально говорить об этом накануне Дня инвалидов, который отмечается во всём мире 3 декабря.

В руках Александра дело спорится, хотя навыкам шитья начал обучаться пару месяцев назад. В Кличевском центре соцобслуживания появилась мастерская для людей с ограниченными возможностями.

Семь «особенных швей» прошли предварительное обучение. Прихватки, полотенца и текстильные украшения – теперь мастерят не только под руководством наставников.

Пять швейных машин, оверлок, гладильная доска, отпариватель – «начинка» мастерской куплена на полученный грант. Кличевский центр соцобслуживания победил в конкурсе идей по занятости в сельских районах. Главное условие проекта – задействовать людей с ограниченными возможностями.

Производство практически безотходное. Из остатков материала посетители других кружков центра шьют маски. 

В перспективе – производство постельного белья. Для него готов логотип и даже сайт, разработкой и сопровождением которого тоже занимался человек с ограниченными возможностями. Из-за своего недуга Игорь может работать только удалённо. Участие в проекте для него – и занятость, и доход одновременно.

Благодаря проектам такого рода люди с ограниченными возможностями овладевают навыками, которые в перспективе могут принести и заработок. Изделия «особенных швей» выставят на продажу на новом сайте. К инициативе по обучению подключились Славгородский и Чериковский районы. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый инклюзивный проект в Кличевском районе объединил людей с ограниченными возможностями. Семь «особенных швей» прошли обучение и уже производят кухонные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые выяснили, зачем люди в разговоре повторяют имена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика