«О людях с неограниченными желаниями и возможностями»: новый инклюзивный проект появился в Кличевском районе

Источник материала: ОНТ

Новый инклюзивный проект в Кличевском районе объединил людей с ограниченными возможностями. Семь «особенных швей» прошли обучение и уже производят кухонные аксессуары. Проект даёт хорошие возможности, и аналогичные запускают в нескольких районах. Это важный шаг по интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Особенно актуально говорить об этом накануне Дня инвалидов, который отмечается во всём мире 3 декабря.

В руках Александра дело спорится, хотя навыкам шитья начал обучаться пару месяцев назад. В Кличевском центре соцобслуживания появилась мастерская для людей с ограниченными возможностями.

Семь «особенных швей» прошли предварительное обучение. Прихватки, полотенца и текстильные украшения – теперь мастерят не только под руководством наставников.

Пять швейных машин, оверлок, гладильная доска, отпариватель – «начинка» мастерской куплена на полученный грант. Кличевский центр соцобслуживания победил в конкурсе идей по занятости в сельских районах. Главное условие проекта – задействовать людей с ограниченными возможностями.

Производство практически безотходное. Из остатков материала посетители других кружков центра шьют маски.

В перспективе – производство постельного белья. Для него готов логотип и даже сайт, разработкой и сопровождением которого тоже занимался человек с ограниченными возможностями. Из-за своего недуга Игорь может работать только удалённо. Участие в проекте для него – и занятость, и доход одновременно.

Благодаря проектам такого рода люди с ограниченными возможностями овладевают навыками, которые в перспективе могут принести и заработок. Изделия «особенных швей» выставят на продажу на новом сайте. К инициативе по обучению подключились Славгородский и Чериковский районы.

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