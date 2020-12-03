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Паралимпийские чемпионы Беларуси подписали обращение спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу

03.12.2020 17:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Паралимпийские чемпионы Беларуси подписали обращение спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу

К открытому обращению спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу присоединились паралимпийцы. Сегодня гродненские атлеты первыми среди коллег поставили свои подписи в защиту мира и спорта вне политики. 

Призеры олимпиад, чемпионатов мира и Европы добавили еще 8 мнений в общую копилку. А она, по данным сайта athletes.by, уже велика – около 2,5 тысяч подписей. Гродненцы призывают коллег присоединиться. До олимпиады в Токио остается все меньше времени, и его посвятят тренировкам. Чтобы к июлю оказаться на пике формы и показать лучший результат. Тот, ради которого пришлось трудиться 4 года. А также иметь возможность выступить под государственным флагом и гимном. 

Ядвига Скоробогатая, легкоатлетка, призёр Паралимпийских игр: «Многие, может, даже подумают не поехать под нейтральным флагом выступать. Получается, за какую ты страну выступаешь? Не за Беларусь же. Мы хотим выступать за свою родную Беларусь». 

Наталья Шавель, пловчиха, участница Паралимпийских игр, призёр чемпионатов мира и Европы: «Много надежд у нас на следующий год. Нам приятно, что нас поддерживают, создают условия для тренировок, для подготовки, поэтому хочу поблагодарить. Все хотят мира, все хотят заниматься, все хотят тренироваться, выступать. Все хотят стабильности и спокойствия». 

Анна Канюк, легкоатлетка, призёр Паралимпийских игр: «Задача государства – вовлекать людей с ограниченными возможностями в спорт и общественную деятельность. Это один из факторов развития государства. Мы все спортсмены стараемся хорошо выступать, достойно представлять нашу страну, мы за спорт вне политики. Спорт – это достижение нашей страны, достижение нас».

Кампания по сбору подписей атлетов, тренеров и всех людей спортивной отрасли продолжается. Оставить её можно в центрах олимпийской подготовки в регионах, а также в штаб-квартире НОК в Беларуси. 

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К открытому обращению спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу присоединились паралимпийцы. Сегодня гродненские атлеты первыми среди...
 
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