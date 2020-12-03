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Паралимпийские чемпионы Беларуси подписали обращение спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу
Источник материала: ОНТ
К открытому обращению спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу присоединились паралимпийцы. Сегодня гродненские атлеты первыми среди коллег поставили свои подписи в защиту мира и спорта вне политики.
Призеры олимпиад, чемпионатов мира и Европы добавили еще 8 мнений в общую копилку. А она, по данным сайта athletes.by, уже велика – около 2,5 тысяч подписей. Гродненцы призывают коллег присоединиться. До олимпиады в Токио остается все меньше времени, и его посвятят тренировкам. Чтобы к июлю оказаться на пике формы и показать лучший результат. Тот, ради которого пришлось трудиться 4 года. А также иметь возможность выступить под государственным флагом и гимном.
Кампания по сбору подписей атлетов, тренеров и всех людей спортивной отрасли продолжается. Оставить её можно в центрах олимпийской подготовки в регионах, а также в штаб-квартире НОК в Беларуси.
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Паралимпийские чемпионы Беларуси подписали обращение спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу
К открытому обращению спортсменов Беларуси к общественности и международному сообществу присоединились паралимпийцы. Сегодня гродненские атлеты первыми среди...
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