В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

Источник материала: ОНТ

Власти Лос-Анджелеса, одного из крупнейших городов США, ввели обязательную домашнюю изоляцию всех жителей города из-за очередного скачка заболеваемости COVID-19. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской мэрии, передает РИА «Новости».

Как отмечается в документе, «город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту», после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда. Именно поэтому власти города оказались вынуждены восстановить некоторые из наиболее строгих ограничений.

Одним из этих ограничений и станет запрет покидать свои дома. При этом для бездомных городские власти предоставят временное укрытие. Покидать места проживания можно будет только в случае необходимости. Кроме того, значительной части предприятий и компаний города придется приостановить свою деятельность, если характер их производственного процесса требует личного присутствия работника, а сами эти предприятия не попадают в число исключений.

При этом в городе продолжат работу медучреждения, все продовольственные магазины, автозаправки и автомастерские, финансовые и некоторые другие учреждения. Граждане имеют право пользоваться их услугами по мере необходимости и при соблюдении эпидемиологических мер.

К слову, за нарушение карантина власти предусмотрели значительный штраф и даже тюремное заключение.

Фото: AP Photo / Richard Vogel

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