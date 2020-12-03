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В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

03.12.2020 17:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей из-за COVID-19

Власти Лос-Анджелеса, одного из крупнейших городов США, ввели обязательную домашнюю изоляцию всех жителей города из-за очередного скачка заболеваемости COVID-19. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской мэрии, передает РИА «Новости».

Как отмечается в документе, «город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту», после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда. Именно поэтому власти города оказались вынуждены восстановить некоторые из наиболее строгих ограничений. 

Одним из этих ограничений и станет запрет покидать свои дома. При этом для бездомных городские власти предоставят временное укрытие. Покидать места проживания можно будет только в случае необходимости. Кроме того, значительной части предприятий и компаний города придется приостановить свою деятельность, если характер их производственного процесса требует личного присутствия работника, а сами эти предприятия не попадают в число исключений. 

При этом в городе продолжат работу медучреждения, все продовольственные магазины, автозаправки и автомастерские, финансовые и некоторые другие учреждения. Граждане имеют право пользоваться их услугами по мере необходимости и при соблюдении эпидемиологических мер. 

К слову, за нарушение карантина власти предусмотрели значительный штраф и даже тюремное заключение. 

Фото: AP Photo / Richard Vogel

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Власти Лос-Анджелеса, одного из крупнейших городов США, ввели обязательную домашнюю изоляцию всех жителей города из-за очередного скачка заболеваемости COVID-19....
 
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