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Минтранс РФ направил Беларуси предложения по экспорту нефтепродуктов
Источник материала: АФН
Минтранс России направил Беларуси предложения по экспорту нефтепродуктов из российских портов. Об этом сообщает
"Переговоры продолжаются, у нас все расчеты имеются. Предложения белорусским коллегам направлены, идут коммерческие переговоры", - сказал он.
В середине ноября вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с зампредом правительства Беларуси Юрием Назаровым по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере. Помимо прочего, представители РФ обсудили использование российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.
Москва и Минск прорабатывают вопрос переориентации поставок сырья из литовских портов в российские из-за критики Вильнюсом Лукашенко и введения санкций в отношении белорусских чиновников. По словам Новака, объем перенаправленных грузов может составить до 4-6 млн тонн.
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Минтранс России направил Беларуси предложения по экспорту нефтепродуктов из российских портов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра...
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