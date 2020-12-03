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Минтранс РФ направил Беларуси предложения по экспорту нефтепродуктов

03.12.2020 17:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минтранс России направил Беларуси предложения по экспорту нефтепродуктов из российских портов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Юрия Цветкова.

"Переговоры продолжаются, у нас все расчеты имеются. Предложения белорусским коллегам направлены, идут коммерческие переговоры", - сказал он.

В середине ноября вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с зампредом правительства Беларуси Юрием Назаровым по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере. Помимо прочего, представители РФ обсудили использование российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

Москва и Минск прорабатывают вопрос переориентации поставок сырья из литовских портов в российские из-за критики Вильнюсом Лукашенко и введения санкций в отношении белорусских чиновников. По словам Новака, объем перенаправленных грузов может составить до 4-6 млн тонн.

 
Теги: Минск
 
 
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Минтранс России направил Беларуси предложения по экспорту нефтепродуктов из российских портов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра...
 
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