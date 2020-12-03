|
Депутат Савиных предложил властям Беларуси «защищаться, а не разговоры разговаривать»
Источник материала: Партизан
Депутат нижней палаты парламента Андрей Савиных заявил, что санкционный механизм Запада не дает «нужного эффекта».
А все потому, что «той всеобъемлющей и абсолютной гегемонии Запада, которая существовала 20-30 лет назад, сегодня нет и в помине», передает его слова
«Безусловно, это (введение санкций — ред.) провальная политика в современных условиях. Рациональная реакция на санкции со стороны Беларуси — это консолидация внутри страны, укрепление контактов с нашими зарубежными партнерами», — уверен Андрей Савиных.
По его мнению, «Польша решилась на такие, будем прямо говорить, хищнические действия с подачи США».
«Для мирового гегемона региональный проект Польши (новая Речь Посполитая от моря до моря), который бы контролировал через Польшу Литву, Беларусь и Украину, может быть использован для торможения России. Но с тем же успехом его можно повернуть и против континентальной Европы или континентального ЕС (так видится уместным назвать Евросоюз после выхода из него Великобритании). Полагаю, что логика американских действий находится как раз в этой парадигме. И эта тема требует самого серьезного исследования», — заявил Андрей Савиных.
Депутат обвинил Запад в двойных стандартах и предложил властям Беларуси «защищаться, а не разговоры разговаривать».
«Коллективный Запад стремительно теряет свое влияние. Это, с одной стороны, заставляет их быть агрессивными, но с другой — санкционный механизм трещит по швам и не дает нужного эффекта. Поэтому укрепление контактов с партнерами, со всеми странами, которые отваживаются проводить независимую внешнюю политику, очень важно для нас», — уверен депутат.
Ранее Телеграф сообщил, что депутат нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных заявил, вернувшись из отпуска, что в Палату представителей надо возвращать «старую практику».
«В конце концов, у нас есть парламент. Более того, наша мажоритарная система может стать определенным преимуществом. 110 депутатов Палаты представителей представляют, по сути, весь народ. Эта универсальная площадка имеет практику работу не только со сложными документами, но и с приглашением большого количества общественных игроков», — заявил в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат нижней палаты парламента Андрей Савиных заявил, что санкционный механизм Запада не дает «нужного эффекта».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)