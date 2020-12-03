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Вы стоите? Лучше присядьте: Головченко замахнулся на 21,5% роста ВВП!

03.12.2020 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси подготовило проект целевого прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, предполагающий рост ВВП на 21,5% за пятилетку против роста на 3,5% за предыдущие пять лет!



Проект прогноза, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", разработан правительством в рамках подготовки к Всебелорусскому народному собранию, которое запланировано на начало 2021 года. 

По оценке разработчиков программы, снижение ВВП Беларуси по итогам текущего года составит 0,6%, тогда как в 2019 году ВВП страны вырос на 1,2%. В номинальном выражении ВВП в 2020 году оценивается на уровне Br145,9 млрд (эквивалент $57,36 млрд). С учетом этого, суммарный прирост ВВП за 2015-2020 годы составит 3,5%.

На 2021 год прогнозируется рост ВВП в реальном выражении на 1,8% - до Br157,3 млрд ($61,26 млрд). В дальнейшем белорусские власти ожидают ускорения темпов роста национальной экономики: в 2022 году ВВП вырастет на 2,9% (Br170,7 млрд, или $64,83 млрд), в 2023 году - на 3,8% (Br186,1 млрд, или $69 млрд), в 2024 году - на 5,4% (Br206 млрд, или $74,6 млрд), в 2025 году - на 6% (Br229,2 млрд, или $81,1 млрд).

Обеспечить высокие темпы экономического роста планируется за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал и увеличения экспорта. 

По замыслу разработчиков прогноза, за 2021-2025 годы инвестиции в основной капитал должны вырасти на 22,4% после снижения на 2,9% за 2016-2020 годы. По оценке, в 2020 году инвестиции снизятся в реальном выражении на 1%, после чего их рост будет ускоряться с 2% в 2021 году до 3,9% в 2022 году и 4,2% в 2023 году. 

Прирост планируется ускорить до 5% в 2024 году и 5,6% в 2025 году. Суммарный объем инвестиций в основной капитал за 2021-2025 годы должен составить около Br210 млрд ($81,08 млрд по текущему курсу на 3 декабря - прим. ИФ).

Кто этому режиму даст хоть доллар в качестве инвестиций - непонятно, поэтому иначе, как мечтами и фантазиями все эти расчеты назвать нельзя, особенно с учетом, что уже в ближайшее время ЕС и США намерены принять в отношении режима Лукашенко и подконтрольных ему предприятий санкции.

Кстати, в соответствии с "программой социально-экономического развития" на 2016-2020 годы прогнозировался рост ВВП на 12-15%, а на деле он составил, как уже упоминалось выше, всего 3,5%. С 2011 по 2015 год официально ВВП вырос всего на 5,9%. 

Фактически, как уже неоднократно сообщалось, последние 10 лет экономика Беларуси стагнировала, а в ближайшее время в связи с политическим кризисом ситуация будет только ухудшаться. Чего бы там не рисовали "генералы" из правительства, но по приказу обспечить рост ВВП еще никому не удавалось.
 
 
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Правительство Беларуси подготовило проект целевого прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, предполагающий рост ВВП на 21,5% за пятилетку...
 
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