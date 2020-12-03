|
Женщина держит 480 кошек и 12 собак и побила все рекорды кошатниц
03.12.2020 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
480 кошек и 12 собак живут постоянно в одном доме в Маскате, столице Омана. Их хозяйка Марьям Аль Балуши посвятила более 10 лет своей жизни спасению брошенных питомцев, а они в свою очередь помогли ей вылечиться от депрессии.
Началось все в 2008 году, когда сын подарил Марьям персидского котенка. С тех пор коллекция четвероногих заметно разрослась, в основном за счет бездомных животных. В 2014 году пришлось купить дом, чтобы можно было разместить еще больше животных.
На содержание пяти сотен домашних питомцев Балуши ежемесячно тратит почти восемь тысяч долларов. Однако, по словам хозяйки, расходы ее не смущают, ведь хвостатые и пушистые поднимают ей настроение и любят больше, чем люди.
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на жалобы соседей и финансовые расходы, жительница Омана Марьям Аль Балуши уверяет, что питомцы поднимают ей настроение и любят больше, чем люди.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)