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Соцесть TikTok назвала самое популярное видео за 2020 год
03.12.2020 18:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: YouTube
Кивающая головой в такт песне девушка побила все рекорды по просмотрам.
Короткий ролик с девушкой по имени Белла Порч (Bella Poarch), в котором она кивает в такт песне M to the B, стал главным вирусным видео в соцсети TikTok за этот год.
Сейчас на канал Беллы подписаны 45,4 миллиона человек.
На втором месте - ролик тиктокера с ником 420Doggface208. Он снял себя во время поездки на скейтборде с бутылкой сока в руках под песню Dreams группы Fleetwood Mac.
Третье место досталось Кейтлин Райли (Caitlin Reilly) с пародией на «того самого коллегу по работе, которого все ненавидят» во время общения в Zoom.
Итоговый рейтинг составлялся не только на основе просмотров, но и с учетом показателя влияния на аудиторию, отмечает TikTok.
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Кивающая головой в такт песне девушка побила все рекорды по просмотрам.
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