Соцесть TikTok назвала самое популярное видео за 2020 год

Источник материала: Ежедневник

фото: YouTube

Кивающая головой в такт песне девушка побила все рекорды по просмотрам.

Короткий ролик с девушкой по имени Белла Порч (Bella Poarch), в котором она кивает в такт песне M to the B, стал главным вирусным видео в соцсети TikTok за этот год.

Сейчас на канал Беллы подписаны 45,4 миллиона человек.

На втором месте - ролик тиктокера с ником 420Doggface208. Он снял себя во время поездки на скейтборде с бутылкой сока в руках под песню Dreams группы Fleetwood Mac.

Третье место досталось Кейтлин Райли (Caitlin Reilly) с пародией на «того самого коллегу по работе, которого все ненавидят» во время общения в Zoom.

Итоговый рейтинг составлялся не только на основе просмотров, но и с учетом показателя влияния на аудиторию, отмечает TikTok.