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Санду заявила о попытке Додона узурпировать власть в Молдове

03.12.2020 18:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: noi.md

У нового президента страны отобрали важные полномочия. Служба информации и безопасности Молдовы перейдет из-под управления президента в ведение парламента. Законопроект инициировала партия, поддерживающая Додона.

По решению парламента Служба информации и безопасности Молдовы перейдет из-под управления президента в ведение парламента. Об этом заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча. По его словам, соответствующий законопроект в финальном чтении поддержал 51 депутат из 101, передает РИА Новости.

Инициативу внесла Партия социалистов, которая поддерживает предыдущего президента страны Игоря Додона. Победившая на президентских выборах 15 ноября Майя Санду расценила ее как попытку Додона узурпировать власть.

После принятия закона президент лишится права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности и не будет принимать у него присягу. Руководство службы и членов коллеги будут назначать депутаты.

Сторонница евроинтеграции Санду победила на выборах президента в Молдове с 57,75% голосов. Ее инаугурация намечена на 24 декабря. Главным оппонентом Санду на выборах был действующий президент Игорь Додон, которого называют пророссийским политиком. 

 
 
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У нового президента страны отобрали важные полномочия. Служба информации и безопасности Молдовы перейдет из-под управления президента в ведение парламента....
 
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