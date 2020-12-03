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В Беларуси признали 15 новых политзаключенных
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники требуют от властей немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование.
Правозащитные организации Беларуси
В заявлении отмечается, что демонстрантами не совершались действия, которые могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.
Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.
Преследование выше названных граждан правозащитники расценивают как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента.
Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.
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Правозащитники требуют от властей немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование.
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