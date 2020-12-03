В Беларуси признали 15 новых политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование.

Правозащитные организации Беларуси признали политзаключенными : Александра Терешко, Ирину Счастную, Руслана Парфенова, Дениса Жука, Сергея Ярошевича, Олега Корбана, Дмитрия Коробейника, Григория Солодовникова, Артема Винокурова, Ивана Андрушойтя, Алексея Санчука, Игоря Поварова, Евгения Юшкевича, Татьяну Екельчик, Владислава Мартиновича.

В заявлении отмечается, что демонстрантами не совершались действия, которые могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.

Преследование выше названных граждан правозащитники расценивают как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента.

Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

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