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Прогноз погоды на 4 декабря: дождь, снег и сильный ветер

03.12.2020 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз погоды на 4 декабря: дождь, снег и сильный ветер
Фото: ОНТ
В ближайшие дни сохранится пасмурная, сырая и ветреная погода, а в начале следующей недели температура продолжит понижаться.

4 декабря погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать влажная неустойчивая воздушная масса с южных широт. Это сохранит погоду пасмурной, сырой с небольшими осадками.

В пятницу облачно. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Влажность до 90%. В отдельных районах ожидается гололед. Слабый туман, видимость до полукилометра. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

В 8:00 температура воздуха составит от -2°C по востоку до +1°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов прохладнее.

К середине дня столбики термометров существенно не поднимутся: будет от -1°C в восточных районах до +2°C по юго-западу.

К вечеру по западу +1°C. А самым холодных окажется Витебский регион – там -2°C.

В выходные сохранится влияние влажной воздушной массы. В субботу будет преимущественно облачно. Ночью местами кратковременные осадки. Температура воздуха составит от 0°C до +5°C, ночью в восточных районах до -3°C, днем по западу до +8°C. В воскресенье без осадков, но с порывистым ветром. В начале следующей недели морозы усилятся.
 
 
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Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.
 
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