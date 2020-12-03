Источник материала: UDF



Фото: Белсат

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики сорвали в Минске протестный марш людей с инвалидностью Силовики заранее приехали на место сбора.

Силовики заранее приехали на место сбора, чтобы помешать участникам даже собраться. Хотя людей пришло немного, есть сведения о единичных задержаниях.Пять человек собрались возле часового завода «Луч» — и к ним сразу же подъехал бус с силовиками. По информации Белсат, всех пятерых затащили в бус — даже колясочников. Потом их отпустили с условием, что расходиться они будут по одному или по двое.