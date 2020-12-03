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Силовики сорвали в Минске протестный марш людей с инвалидностью
Источник материала: UDF
Фото: Белсат
Силовики заранее приехали на место сбора, чтобы помешать участникам даже собраться. Хотя людей пришло немного, есть сведения о единичных задержаниях.
Пять человек собрались возле часового завода «Луч» — и к ним сразу же подъехал бус с силовиками. По информации Белсат, всех пятерых затащили в бус — даже колясочников. Потом их отпустили с условием, что расходиться они будут по одному или по двое.
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Силовики заранее приехали на место сбора.
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