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Силовики сорвали в Минске протестный марш людей с инвалидностью

03.12.2020 18:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Силовики сорвали в Минске протестный марш людей с инвалидностью
Фото: Белсат
На 14:00 в районе площади Калинина в Минске был назначен сбор людей с инвалидностью, которые планировали провести свой марш. Такие марши проводятся по четвергам, пишет Еврорадио.

Силовики заранее приехали на место сбора, чтобы помешать участникам даже собраться. Хотя людей пришло немного, есть сведения о единичных задержаниях.

Пять человек собрались возле часового завода «Луч» — и к ним сразу же подъехал бус с силовиками. По информации Белсат, всех пятерых затащили в бус — даже колясочников. Потом их отпустили с условием, что расходиться они будут по одному или по двое.
 
Теги: Минск
 
 
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